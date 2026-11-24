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बरेली में कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार को रामगंगा तट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। चौबारी मेले में तड़के से ही रामगंगा में स्नान करने का सिलसिला शुरू हो गया। त्रिग्रही योग में कार्तिक पूर्णिमा के पर्व पर श्रद्धालुओं ने नदी में डुबकी लगाकर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। स्नान के बाद दीप जलाकर आरती उतारी और रामगंगा तट पर प्रसाद चढ़ाया। श्रद्धालुओं ने पंडितों को दाल, चावल और मिठाई समेत अन्य वस्तुओं का दान भी किया। आस्था के इस पर्व पर श्रद्धालुओं को जहां पुण्य स्नान का अवसर मिला, वहीं मेले तक पहुंचने और वापस लौटने में जाम की परेशानी भी झेलनी पड़ी। विज्ञापन

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रामगंगा घाट पर सोमवार देर रात से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। मंगलवार सुबह शुभ मुहूर्त में बड़ी संख्या में लोगों ने स्नान किया। कई परिवारों ने बच्चों का मुंडन संस्कार भी कराया। इस बार श्रद्धालुओं ने पुराने घाट पर ही स्नान किया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जल पुलिस और पीएसी के जवान तैनात रहे। महिलाओं की सुविधा के लिए कपड़े बदलने के अलग इंतजाम किए गए थे। वहीं, मेला परिसर में बनाए गए तीन बेड के अस्थायी अस्पताल में श्रद्धालुओं को निशुल्क उपचार की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई।

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