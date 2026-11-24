कार्तिक पूर्णिमा: बरेली के चौबारी मेले में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, रामगंगा नदी में लगाई आस्था की डुबकी
कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बरेली में रामगंगा नदी के घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ा। चौबारी मेले में भारी भीड़ रही। यहां तड़के से ही स्नान शुरू हो गया। मेले में लाखों श्रद्धालु पहुंचने का अनुमान है।
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बरेली में कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार को रामगंगा तट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। चौबारी मेले में तड़के से ही रामगंगा में स्नान करने का सिलसिला शुरू हो गया। त्रिग्रही योग में कार्तिक पूर्णिमा के पर्व पर श्रद्धालुओं ने नदी में डुबकी लगाकर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। स्नान के बाद दीप जलाकर आरती उतारी और रामगंगा तट पर प्रसाद चढ़ाया। श्रद्धालुओं ने पंडितों को दाल, चावल और मिठाई समेत अन्य वस्तुओं का दान भी किया। आस्था के इस पर्व पर श्रद्धालुओं को जहां पुण्य स्नान का अवसर मिला, वहीं मेले तक पहुंचने और वापस लौटने में जाम की परेशानी भी झेलनी पड़ी।
मीरगंज तहसील क्षेत्र के गांव गोरा लोकनाथपुर और कैलाश गिरि घाट पर भी आस्था का जनसैलाब उमड़ा। सुबह से ही रामगंगा नदी में स्नान शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने नदी में डुबकी लगाई। सुरक्षा के मद्देनजर घाटों पर पुलिस बल तैनात रहा।