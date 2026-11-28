{"_id":"6b0a61e93025079f9002f295","slug":"video-accused-arrested-in-encounter-in-faridpur-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"बरेली: फरीदपुर में मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरेली के फरीदपुर इलाके में जियो मार्ट के सिक्योरिटी गार्ड पर हमले के वांछित आरोपी को पुलिस ने शनिवार तड़के मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है। उसके कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 26 नवंबर को दर्ज मामले के आधार पर यह कार्रवाई की है।

... और पढ़ें