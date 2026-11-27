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गांव कल्याणपुर निवासी भारत सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 26 नवंबर को दोपहर करीब तीन बजे उनका भाई रविंद्र (33) खेत से धान काटकर घर लौट रहा था। आरोप है कि रास्ते में बांका व गंडासे से लैस होकर उसे घेर लिया। इसके बाद सभी ने जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। हमले में रविंद्र की नाक और कान कट गए तथा सिर, चेहरे और माथे पर गंभीर चोटें आईं।तहरीर के अनुसार, शोर सुनकर मौके पर पहुंचे पिता नत्थूलाल और भाई आकाश को देखकर हमलावर रविंद्र को मरा हुआ समझकर फरार हो गए। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाने में मदद की।पुलिस ने भारत सिंह की तहरीर के आधार पर पांचों नामजददेवेंद्र, सूरजपाल, मुखिया, विनोद पुत्रगण महेश और रवि पुत्र देवेंद्र आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।