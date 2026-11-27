बरेली: पुरानी रंजिश में किसान पर धारदार हथियारों से किया जानलेवा हमला, नाक-कान कटे, पांच के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज
अमर उजाला नेटवर्क, बरेली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Fri, 27 Nov 2026 02:20 PM IST
सार
किसान को रास्ते में घेरकर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया गया। आरोपी किसान को मरा हुआ समझकर फरार हो गए। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
विज्ञापन
विस्तार
हाफिजगंज थाना क्षेत्र के गांव कल्याणपुर में पुरानी रंजिश के चलते धान काटकर घर लौट रहे किसान को रास्ते में घेरकर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में किसान के कान कट गए। इसके अलावा सिर, चेहरे और माथे पर भी गंभीर चोटें आई हैं। घायल को पहले नवाबगंज सीएचसी और फिर जिला अस्पताल ले जाया गया। हालत चिंताजनक होने पर परिजनों ने उसे डेलापीर स्थित चंद्रकांती अस्पताल में भर्ती कराया है।
गांव कल्याणपुर निवासी भारत सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 26 नवंबर को दोपहर करीब तीन बजे उनका भाई रविंद्र (33) खेत से धान काटकर घर लौट रहा था। आरोप है कि रास्ते में बांका व गंडासे से लैस होकर उसे घेर लिया। इसके बाद सभी ने जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। हमले में रविंद्र की नाक और कान कट गए तथा सिर, चेहरे और माथे पर गंभीर चोटें आईं।
तहरीर के अनुसार, शोर सुनकर मौके पर पहुंचे पिता नत्थूलाल और भाई आकाश को देखकर हमलावर रविंद्र को मरा हुआ समझकर फरार हो गए। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाने में मदद की।
विज्ञापन
पुलिस ने भारत सिंह की तहरीर के आधार पर पांचों नामजददेवेंद्र, सूरजपाल, मुखिया, विनोद पुत्रगण महेश और रवि पुत्र देवेंद्र आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।
विज्ञापन
गांव कल्याणपुर निवासी भारत सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 26 नवंबर को दोपहर करीब तीन बजे उनका भाई रविंद्र (33) खेत से धान काटकर घर लौट रहा था। आरोप है कि रास्ते में बांका व गंडासे से लैस होकर उसे घेर लिया। इसके बाद सभी ने जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। हमले में रविंद्र की नाक और कान कट गए तथा सिर, चेहरे और माथे पर गंभीर चोटें आईं।
विज्ञापन
तहरीर के अनुसार, शोर सुनकर मौके पर पहुंचे पिता नत्थूलाल और भाई आकाश को देखकर हमलावर रविंद्र को मरा हुआ समझकर फरार हो गए। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाने में मदद की।
विज्ञापन
पुलिस ने भारत सिंह की तहरीर के आधार पर पांचों नामजददेवेंद्र, सूरजपाल, मुखिया, विनोद पुत्रगण महेश और रवि पुत्र देवेंद्र आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।