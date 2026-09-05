सरयू का रौद्र रूप, दर्जनभर गांव जलमग्न, खतरे के निशान से आधा मीटर ऊपर बह रही नदी; VIDEO

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सरयू नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से उत्तरी दियरांचल में बाढ़ की स्थिति भयावह होती जा रही है। नदी खतरे के निशान से करीब आधा मीटर ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी शिवाल मठिया, गोपालनगर टाड़ी, गोपालनगर, वशिष्ठनगर, मानगढ़, फतेय राय के टोला, बकुल्हा और देवपुर मठिया समेत 12 से अधिक गांवों में फैल गया है। करीब एक लाख की आबादी का जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है।

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