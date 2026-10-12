{"_id":"6acd2469463766124c0e36a8","slug":"video-launch-of-mission-shakti-6-female-police-personnel-and-students-took-out-an-awareness-rally-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"मिशन शक्ति-6 का शुभारंभ, महिला पुलिसकर्मियों और छात्राओं ने निकाली जागरूकता रैली;video","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मिशन शक्ति-6 का शुभारंभ, महिला पुलिसकर्मियों और छात्राओं ने निकाली जागरूकता रैली;video
शारदीय नवरात्र के अवसर पर सोमवार को जिले में मिशन शक्ति फेज-6 का शुभारंभ हुआ। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का संदेश देने के लिए महिला पुलिसकर्मियों, छात्राओं और आशा बहुओं ने जागरूकता रैली निकाली। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा ने कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली के माध्यम से महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और किसी भी तरह के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने का संदेश दिया गया। रैली कलेक्ट्रेट से शुरू होकर चित्तू पांडेय चौराहा और रेलवे स्टेशन रोड होते हुए शहीद पार्क चौक पहुंचकर समाप्त हुई। इसमें अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी एवं मिशन शक्ति के नोडल अधिकारी दिनेश कुमार शुक्ला, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी संजय वर्मा, क्षेत्राधिकारी नगर सतीश कुमार शर्मा, कोतवाली प्रभारी प्रवीण सिंह, महिला थाना प्रभारी मंजू सिंह, महिला पुलिसकर्मी, विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राएं और शिक्षक शामिल हुए। मिशन शक्ति-6 के तहत जिले के सभी थाना क्षेत्रों में महिला सुरक्षा और जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।