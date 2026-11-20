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महर्षि भृगु की पावन धरा पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन संगम तट पर 23-24 नवंबर को होने वाली स्नान को लेकर प्रशासन की तैयारी अंतिम चरण में है। इधर, नगर पालिका परिषद बलिया की तरफ से पहली बार इस ऐतिहासिक स्नान में आने वाले श्रद्धालुओं के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा की जाएगी। नगर पालिका परिषद की तरफ से इसके लिए एनओसी की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। नपा के निर्णय से इतिहास में इस बार एक नया अध्याय जुड़ जाएगा।

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