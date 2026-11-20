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श्रद्धालुओं पर पहली बार हेलीकॉप्टर से होगी पुष्पवर्षा, नपा को एनओसी का इंतजार; VIDEO
महर्षि भृगु की पावन धरा पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन संगम तट पर 23-24 नवंबर को होने वाली स्नान को लेकर प्रशासन की तैयारी अंतिम चरण में है। इधर, नगर पालिका परिषद बलिया की तरफ से पहली बार इस ऐतिहासिक स्नान में आने वाले श्रद्धालुओं के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा की जाएगी। नगर पालिका परिषद की तरफ से इसके लिए एनओसी की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। नपा के निर्णय से इतिहास में इस बार एक नया अध्याय जुड़ जाएगा।
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