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दोनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी-तृतीय की अदालत ने शनिवार को यह फैसला सुनाया। अभियोजन के अनुसार, वर्ष 2005 में बैरिया थाने में दर्ज प्राथमिकी में आलेख टोला निवासी राजू सिंह और अनुज सिंह पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया गया था। दोनों का वादिनी के परिवार से पटीदारी को लेकर विवाद चल रहा था।इसी रंजिश में उन्होंने वादिनी के पति को जान से मारने की नीयत से गोली मार दी थी। संवाद