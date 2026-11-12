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छठ पर घर लौट रहे लोगों की बढ़ी मुश्किलें, जाम में फंसी एंबुलेंस; VIDEO
छठ महापर्व पर बाजारों में खरीदारी और महानगरों से घर लौट रहे लोगों के कारण सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ गया है। बृहस्पतिवार को भरौली बॉर्डर से लेकर शहर तक कई स्थानों पर लोगों को जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ा। यूपी-बिहार सीमा के भरौली गोलंबर पर बुधवार रात 11 बजे से बृहस्पतिवार सुबह आठ बजे तक महाजाम लगा रहा। जाम में दोनों तरफ 1400 सौ से अधिक बड़े व छोटे वाहन फंसे रहे। जाम में सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं व छोटे बच्चों को हुई। रात में दुकानें बंद होने से लोग पानी व खाने के लिए भी तरसते दिखे।
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