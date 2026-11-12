यूपी-बिहार सीमा पर नौ घंटे महाजाम: 42 किमी तक फंसे रहे 1400 से ज्यादा वाहन, ट्रक खड़े कर चालक गायब; परेशानी

रातभर परेशान रहे यात्री, ट्रेनें छूटीं

भरौली गोलंबर के पास जिला खनन अधिकारी की जांच के दौरान ट्रक चालकों ने 10 से अधिक ट्रक और डंपर सड़क पर बेतरतीब खड़े कर दिए और गायब हो गए। इससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिसकर्मी रातभर चालकों की तलाश और जाम खुलवाने में जुटे रहे। रात में दुकानें बंद होने के कारण जाम में फंसे यात्रियों को पानी और खाने तक के लिए परेशान होना पड़ा। कई यात्रियों को बक्सर रेलवे स्टेशन तक पैदल जाना पड़ा, इसके बावजूद उनकी ट्रेन छूट गई। स्कूली बच्चे भी समय से विद्यालय नहीं पहुंच सके।



गाजीपुर के मुहम्मदाबाद निवासी बस चालक नौशाद खान और भांवरकोल के साधू यादव ने बताया कि जाम के कारण बसें भरौली गोलंबर तक नहीं पहुंच पा रही हैं। बसों के संचालन में पांच घंटे तक की देरी हुई। बलिया-बक्सर मार्ग के निजी बस कंडक्टर शिवजी यादव ने बताया कि वह चार घंटे से जाम में फंसे हैं। बस्ती निवासी ट्रक चालक अखिलेश शर्मा ने बताया कि बक्सर से भरौली पहुंचने में चार घंटे लग गए।



भरौली निवासी अंजनी राय ने सुझाव दिया कि खनन अधिकारियों को सीमा से 20 से 25 किलोमीटर दूर जांच करनी चाहिए, ताकि बॉर्डर पर जाम न लगे। सोहांव निवासी भृगुनाथ केशरी ने बताया कि सुबह चार बजे से लगा जाम सोहांव तक पहुंच गया था। नरहीं निवासी पूर्वांचल गुप्ता के अनुसार, बिहार से सब्जी लेकर लौटने में पांच घंटे लग गए। पुलिस की मशक्कत के बाद बृहस्पतिवार सुबह आठ बजे आवागमन सामान्य हो सका।