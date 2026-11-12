यूपी: भरण-पोषण मामले में फिर कोर्ट नहीं पहुंचे पवन सिंह, ज्योति ने दर्ज कराया बयान; अगली तारीख तीन दिसंबर तय

न्यायालय परिसर के बाहर ज्योति सिंह ने मीडिया से बातचीत में पवन सिंह की लगातार गैरमौजूदगी पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि न्यायालय बार-बार उन्हें उपस्थित होने के लिए बुला रहा है, लेकिन वह आदेशों की अनदेखी कर रहे हैं। ज्योति ने आरोप लगाया कि पवन सिंह अपने पद और पैसे की ताकत के बल पर उन्हें परेशान कर रहे हैं। उन्होंने सरकार पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि एक बेटी लंबे समय से न्याय के लिए भटक रही है, लेकिन उसकी परेशानी किसी को दिखाई नहीं दे रही। उन्होंने पवन सिंह के सार्वजनिक पद की गरिमा का ध्यान नहीं रखने का भी आरोप लगाया।



ज्योति सिंह ने कहा कि सरकार बेटी को आगे रखकर चुनाव लड़ने की बात करती है, लेकिन एक बेटी लंबे समय से न्याय के लिए भटक रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस व्यक्ति को इतना बड़ा सार्वजनिक पद मिला है, क्या वह उसकी गरिमा का ध्यान नहीं रख सकता? उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी परेशानी न तो सरकार को दिखाई दे रही है और न ही उनके पति को।