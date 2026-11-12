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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Cattle traders return to Nandi Gram after six years; livestock begins arriving from Haryana and Punjab

बलिया: छह साल बाद नंदी ग्राम में लौटे पशु व्यापारी, हरियाणा-पंजाब से पहुंचने लगे पशु;video

Thu, 12 Nov 2026 11:39 PM IST
अभिनव कुमार
Abhinav Kumar अभिनव कुमार
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:39 PM IST
Cattle traders return to Nandi Gram after six years; livestock begins arriving from Haryana and Punjab
बलिया। ऐतिहासिक ददरी मेले का नंदी ग्राम छह साल बाद फिर से पशुओं की खरीद-बिक्री के लिए गुलजार होने लगा है। हरियाणा, पंजाब, बिहार और पीलीभीत समेत कई स्थानों से पशु व्यापारी अपने पशुओं के साथ पहुंचने लगे हैं। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को पशु मेला परिसर का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रशासन ने दूसरे राज्यों से पशु लेकर आने वाले व्यापारियों को रास्ते, पुल और सीमावर्ती क्षेत्रों में नहीं रोके जाने के निर्देश संबंधित थाना प्रभारियों को दिए हैं।
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