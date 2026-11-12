Ballia News: सरयू की गोद में समाए आशियाने, उजड़ गईं पीढ़ियों की यादें

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जिन घरों में पीढ़ियों की यादें बसी थीं, उन्हें अपनी आंखों के सामने उजड़ते देखना ग्रामीणों के लिए किसी त्रासदी से कम नहीं रहा। रमेश यादव ने नम आंखों से अपना दर्द बयां करते हुए कहा, जिस छत के नीचे हमने पीढ़ियां गुजारीं, आज उसे अपने ही हाथों से तोड़ना पड़ा। यह कैसी दिवाली है, जब घर में दीया जलाना तो दूर, चूल्हे तक बुझ गए हैं।सुधीर यादव, शंभू यादव ने बताया दिवाली के दिन भी इन परिवारों के सामने त्योहार मनाने के बजाय अपना बचा-खुचा सामान सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की चिंता थी। गांव की गलियों में जहां बच्चों की किलकारियां और पटाखों की आवाज गूंजनी चाहिए थी, वहां लोग अपने उजड़े आशियानों से सामान समेटने में जुटे थे।वीरेंद्र यादव और दिनेश ने नम आंखों से कहा कि एक ओर पूरा देश रोशनी के पर्व का जश्न मना रहा था, वहीं नाहर छपरा के परिवार अपनी पुश्तैनी जमीन और घरों को सरयू की धारा में विलीन होते देखने को मजबूर थे। अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन जिन परिवारों ने अपना घर और जीवनभर की जमा-पूंजी खो दी, उनके लिए राहत की राह अभी लंबी है। इस बार नाहर छपरा में दिवाली के दीप तो नहीं जले, लेकिन उजड़े घरों के बीच अपनों को बचाने और नए आशियाने की उम्मीद जरूर बाकी है।शासन-प्रशासन की ओर से राहत एवं बचाव कार्य जारी है। प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिलाने के लिए पोर्टल पर विवरण दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। -डॉ. पुष्कर मिश्रा, एसडीएम