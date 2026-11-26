{"_id":"6b0840626048e4f7eb05acb6","slug":"video-ballia-vehicle-carrying-a-jcb-broke-down-mid-journey-after-running-out-of-fuel-pushed-by-a-tractor-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"बलिया: तेल खत्म होने पर जेसीबी लदा वाहन रास्ते में रुका, ट्रैक्टर से दिया धक्का","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बलिया। शहर के टीडी कॉलेज चौराहे पर गुरुवार को नगर पालिका की कार्यप्रणाली का अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। तेल खत्म होने के कारण जेसीबी लदा नगर पालिका का वाहन बीच रास्ते में खड़ा हो गया। इसके बाद नगर पालिका के ट्रैक्टर से धक्का देकर उसे आगे ले जाया गया। सड़क पर सरकारी वाहन को इस तरह धक्का देकर ले जाते देख राहगीर भी हैरान रह गए। ईंधन के अभाव में नगर पालिका के वाहन की यह स्थिति चर्चा का विषय बनी रही। घटना ने नगर पालिका की व्यवस्था और जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए।

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