VIDEO: सरकारी जमीन से कब्जा हटाने पहुंची टीम के सामने युवक ने किया आत्मदाह का प्रयास

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बलिया के मनियर क्षेत्र के विक्रमपुर दक्षिण (गंगापुर) गांव में रविवार को सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम के सामने एक युवक ने खुद पर डीजल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया। उसने अपनी झोपड़ी में भी आग लगा दी। पुलिस ने युवक को बचाकर अस्पताल पहुंचाया। प्रशासन ने फिलहाल पक्के मकानों को हटाने की कार्रवाई रोक दी है। एसडीएम ने मुआवजा और पुनर्वास के बाद ही मकान हटाने की बात कही है।

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