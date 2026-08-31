बागपत: जानलेवा हमले के मामले में गिरफ्तारी न होने पर जताया रोष

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पुराना कस्बा निवासी फैजान ने एसपी को शिकायत देकर भाई अदनान पर जानलेवा हमला करने के मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। फैजान का आरोप है कि 4 अगस्त को बाई उर्फ महताब, हाजी जहाना, हाजी काला, बंटी व अलकबीर के खिलाफ थाना बागपत में मुकदमा दर्ज कराया गया था, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। फैजान ने एसपी से निष्पक्ष जांच कराकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

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