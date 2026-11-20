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आजमगढ़ जिले की थाना अहरौला पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू) की संयुक्त टीम ने अंतरराज्यीय मानव तस्करी रैकेट का पर्दाफाश करते हुए पश्चिम बंगाल से तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने करीब 19 वर्षीय पीड़िता को भी सकुशल बरामद कर लिया है। इस मामले में अब तक कुल 07 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एसपी डॉ. अनिल कुमार ने सराहनीय कार्य करने वाली संयुक्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 25-25 हजार रुपये के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया है।

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