{"_id":"6aa0f626c4d314d8b20d1790","slug":"video-police-encounter-in-azamgarh-accused-in-case-involving-discovery-of-bovine-remains-arrested-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"आजमगढ़ में पुलिस मुठभेड़, गोवंश के अवशेष मिलने की घटना का आरोपी गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाना क्षेत्र के सदरपुर (शाहपुर) गांव में कुंवर नदी के किनारे खेत में प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष मिलने की घटना का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करने का दावा किया है। बुधवार रात पुलिस की आरोपियों से मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके कब्जे से .315 बोर का तमंचा, कारतूस समेत गोवंश वध में प्रयुक्त चापड़, दो चाकू और लकड़ी का ठीहा बरामद किया गया।

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