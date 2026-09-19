Azamgarh News: आधे घंटे की बारिश में मुख्य चौक और तकिया बाजार में नाले हुए चोक, दुकानों तक पहुंचा पानी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:49 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:49 AM IST
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उमस भरी गर्मी में शुक्रवार की दोपहर हुई आधे घंटे की तेज बारिश ने लोगों को राहत तो पहुंचाई, पर नाले उफना गए। हाल यह रहा कि शहर के मुख्य चौक से लेकर तकिया बाजार में जगह-जगह सड़क पर पानी लग गया।
तकिया बाजार में नाला चोक होने के चलते पानी निचली गलियों में भर गया, जिससे गंदे पानी की पहुंच दुकानों तक हो गई। शहर के मुख्य चौक पर जलनिकासी के उचित इंतजाम न होने के चलते बारिश के सीजन में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
पतला नाला होने और जगह-जगह जाम होने के चलते बारिश का पानी ओवरफ्लो होने लगता है। शुक्रवार को करीब पौने 12 बजे से शुरू हुई बरसात करीब आधे घंटे तक तेज गति से पड़ी। इसके चलते तकिया रोड के किनारे बने नाले ओवरफ्लो हो गए।
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गलियों के दुकानदारों को खासी परेशानी झेलनी पड़ी। गली में एक फीट तक पानी जमा हो गया। जमीन पर अपने सामने रखे दुकानदार सामान को बचाने नजर आए। वहीं उसके आगे सड़क पर करीब 25 मीटर तक पानी लगा रहा।
इससे होकर बाइक व पैदल सवार लोग आते-जाते रहे। स्कूलों के बच्चों को भी पानी से होकर गुजरना पड़ा। मुख्य चौक पर भी नाला ओवरफ्लो होकर सड़क पर बहने लगा। इसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।
--वर्जन
नगरपालिका क्षेत्र में प्रतिदिन सफाई कराई जा रही है। बारिश के बाद किसी प्रकार से नाला चोक हो गया होगा। सूचना पर कर्मियों को लगाकर पानी निकलवाया गया। -डॉ. बृजेश कुमार, ईओ।
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तकिया बाजार में नाला चोक होने के चलते पानी निचली गलियों में भर गया, जिससे गंदे पानी की पहुंच दुकानों तक हो गई। शहर के मुख्य चौक पर जलनिकासी के उचित इंतजाम न होने के चलते बारिश के सीजन में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
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पतला नाला होने और जगह-जगह जाम होने के चलते बारिश का पानी ओवरफ्लो होने लगता है। शुक्रवार को करीब पौने 12 बजे से शुरू हुई बरसात करीब आधे घंटे तक तेज गति से पड़ी। इसके चलते तकिया रोड के किनारे बने नाले ओवरफ्लो हो गए।
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गलियों के दुकानदारों को खासी परेशानी झेलनी पड़ी। गली में एक फीट तक पानी जमा हो गया। जमीन पर अपने सामने रखे दुकानदार सामान को बचाने नजर आए। वहीं उसके आगे सड़क पर करीब 25 मीटर तक पानी लगा रहा।
इससे होकर बाइक व पैदल सवार लोग आते-जाते रहे। स्कूलों के बच्चों को भी पानी से होकर गुजरना पड़ा। मुख्य चौक पर भी नाला ओवरफ्लो होकर सड़क पर बहने लगा। इसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।
नगरपालिका क्षेत्र में प्रतिदिन सफाई कराई जा रही है। बारिश के बाद किसी प्रकार से नाला चोक हो गया होगा। सूचना पर कर्मियों को लगाकर पानी निकलवाया गया। -डॉ. बृजेश कुमार, ईओ।