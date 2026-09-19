फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Koyalsa won the Under-17 and Under-19 Kabaddi titles.

Azamgarh News: कोयलसा ने जीता अंडर-17 और अंडर-19 कबड्डी का खिताब

Sat, 19 Sep 2026 12:56 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:56 AM IST
विज्ञापन
Koyalsa won the Under-17 and Under-19 Kabaddi titles.
जनता इंटर कॉलेज अहरौला परिसर में शुक्रवार को तहसील स्तरीय एक दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता में बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र की 15 टीमों ने प्रतिभाग किया। खिलाड़ियों ने विभिन्न मुकाबलों में दमखम दिखाया।
विज्ञापन

प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि विद्यालय प्रबंधक बृजेश कुमार सिंह और विशिष्ट अतिथि रणधीर सिंह, उद्योग इंटर कॉलेज कोयलसा के प्रधानाचार्य ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्ज्वलित कर तथा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करके किया।
विज्ञापन

प्रतियोगिता के अंडर-17 बालक वर्ग में कोयलसा इंटर कॉलेज की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि विद्यावती इंटर कॉलेज शाहपुर की टीम दूसरे स्थान पर रही। बालिका वर्ग में किसान बालिका इंटर कॉलेज प्रथम और पटेल इंटर कॉलेज अतरौलिया की टीम द्वितीय रही।
विज्ञापन
विज्ञापन

वहीं अंडर-19 बालक वर्ग में कोयलसा इंटर कॉलेज ने प्रथम तथा जनता इंटर कॉलेज अहरौला ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। निर्णायक की भूमिका कॉलेज के खेल शिक्षक संतोष प्रजापति और सुनील यादव ने निभाई।

विजेता प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। अंत में प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह ने सभी का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर रिपूदमन सिंह, सुरेंद्र चौबे, प्रवीण सिंह, सत्य प्रकाश मिश्रा आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed