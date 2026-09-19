Azamgarh News: बिजली कटौती और लो-वोल्टेज के विरोध में प्रदर्शन
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:02 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:02 AM IST
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बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के बड़ा गांव के उपभोक्ताओं ने विद्युत कटौती, लो-वोल्टेज और अनियमित आपूर्ति की समस्या को लेकर बूढ़नपुर-मुबारकपुर-मिश्रौलिया सब स्टेशन पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने ऊर्जा मंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजकर विद्युत व्यवस्था में सुधार और समस्या के स्थायी समाधान की मांग की।
प्रदर्शन में विनोद यादव, आदित्य यादव, प्रवेश यादव, रिंकू यादव, कुलदीप राजभर, उमेश यादव, कन्हैया, विजय, महेश, रजनीश, आनंद कुमार, मनीष, नागेंद्र यादव, गोविंद, सुनील यादव, अंकित प्रजापत, अरमान मलिक, पंकज, धर्मेंद्र, प्रियांशु, दीपक, राकेश, उमाशंकर, संदीप का आरोप है कि गांव में लंबे समय से विद्युत आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित है।
बार-बार बिजली कटौती और लो-वोल्टेज के कारण दैनिक कार्य, बच्चों की पढ़ाई और घरेलू कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। चेतावनी दी कि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन तेज करेंगे। एसडीओ प्रवीण वर्मा ने बताया कि ज्ञापन मिला है। जल्द समस्या का समाधान कराया जाएगा।
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प्रदर्शन में विनोद यादव, आदित्य यादव, प्रवेश यादव, रिंकू यादव, कुलदीप राजभर, उमेश यादव, कन्हैया, विजय, महेश, रजनीश, आनंद कुमार, मनीष, नागेंद्र यादव, गोविंद, सुनील यादव, अंकित प्रजापत, अरमान मलिक, पंकज, धर्मेंद्र, प्रियांशु, दीपक, राकेश, उमाशंकर, संदीप का आरोप है कि गांव में लंबे समय से विद्युत आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित है।
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बार-बार बिजली कटौती और लो-वोल्टेज के कारण दैनिक कार्य, बच्चों की पढ़ाई और घरेलू कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। चेतावनी दी कि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन तेज करेंगे। एसडीओ प्रवीण वर्मा ने बताया कि ज्ञापन मिला है। जल्द समस्या का समाधान कराया जाएगा।
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