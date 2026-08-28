{"_id":"6a910db0932f077be4035ba4","slug":"video-horrific-accident-on-purvanchal-expressway-in-azamgarh-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पवई थाना क्षेत्र के चकिया अंडरपास के पास बृहस्पतिवार देर रात करीब 12:20 बजे रोडवेज बस और पशु लदी पिकअप की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में बस चालक रजनीकांत यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में फंसे दो यात्रियों को लोहे की रॉड काटकर बाहर निकाला गया

... और पढ़ें