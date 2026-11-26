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अयोध्या में आर्य समाज जमुनिया बाग चौक के 118वें वार्षिकोत्सव पर किया गया यज्ञ हवन
अयोध्या में आर्य समाज जमुनिया बाग चौक के 118वें वार्षिकोत्सव के निरंतर कार्यक्रम में आर्य समाज मंदिर में यज्ञ हवन कार्यक्रम आर्य विद्वानों, आचार्यों तथा यजमानों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। विशेष प्रवचन उपदेश भजन आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रवचन कार्यक्रम का प्रारम्भ दीप प्रज्ज्वलन के साथ प्रारम्भ हुआ। आर्य जगत के सुविख्यात वेद विद्या विद एवं वेद मर्मज्ञ आर्य संन्यासी पं.दीना-नाथ सरस्वती ने दीप प्रज्ज्वलन करके प्रवचन, उपदेश कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।
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