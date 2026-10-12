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VIDEO: शारदीय नवरात्र में गरबा डांडिया महोत्सव में डांडिया नाइट का आयोजन

Mon, 12 Oct 2026 09:13 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya
Ishwar Ashish Bhartiya Ishwar Ashish Bhartiya
Updated Mon, 12 Oct 2026 09:13 PM IST
VIDEO: शारदीय नवरात्र में गरबा डांडिया महोत्सव में डांडिया नाइट का आयोजन
रीडगंज स्थित क्रिस्टल कॉटेज में यस म्यूजिकल फाउंडेशन संस्था की ओर से शारदीय नवरात्र में गरबा डांडिया महोत्सव डांडिया नाइट का आयोजन किया गया । उत्सव का शुभारंभ गणेश वंदना के साथ हुआ। कार्यक्रम में भक्ति, संगीत और पारंपरिक उत्सव का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। अतिथि ने कहा कि नवरात्र केवल मां दुर्गा की आराधना का पर्व नहीं, बल्कि नारी शक्ति, आस्था और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। ऐसे आयोजनों के जरिये महिलाओं और बालिकाओं को एक-दूसरे से जुड़ने तथा अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को करीब से जानने का मौका मिलता है। शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, वंदना उपाध्याय और संगीता आहूजा ने किया।
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