अयोध्या: चंपत राय प्रकरण में नहीं हो सकी सुनवाई, पुलिस रिपोर्ट का इंतजार, अब 16 को होगी सुनवाई

राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय समेत अन्य के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने की मांग को लेकर दायर अर्जी पर सोमवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी। थाना रामजन्मभूमि पुलिस की ओर से अदालत में आख्या दाखिल नहीं की गई। इस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पीयूष त्रिपाठी ने सुनवाई के लिए 16 अक्तूबर की तारीख नियत की है।

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