यूपी: राम मंदिर चढ़ावा चोरी की चार्जशीट में 40 हजार पन्नें, बक्सों में लेकर पहुंची पुलिस; दो ट्रक पीएसी तैनात

राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में पुलिस ने 90 दिन की अवधि पूरी होते ही अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। पुलिस की ओर से करीब 40 हजार पन्नों में चार्जशीट पेश की गई है। अदालत में दाखिल चार्जशीट की जांच की गई।मामले में पहले से जेल में बंद आठों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल किया है। पुलिस की जांच में आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने का दावा किया गया है।



अब मामले में अदालत की आगे की कार्रवाई और सुनवाई पर नजर रहेगी। 6,039 पन्नों की चार्जशीट को चार बक्सों और दो गत्तों में भरकर अदालत लाया गया। आरोपपत्र दाखिल होने के बाद अदालत में दस्तावेजों का मिलान और परीक्षण शुरू हुआ।

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