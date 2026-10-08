{"_id":"6ac7af8a02c48ee12f05a757","slug":"video-video-akhalsha-ka-yaga-ka-canata-bl-ayathhaya-ma-bhajapa-ka-paratayasha-naha-mal-raha-saema-khatha-vaha-sa-lugdhakara-thakhae-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: अखिलेश की योगी को चुनौती, बोले- अयोध्या में भाजपा को प्रत्याशी नहीं मिल रहा, सीएम खुद वहां से लड़कर दिखाएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Video: अखिलेश की योगी को चुनौती, बोले- अयोध्या में भाजपा को प्रत्याशी नहीं मिल रहा, सीएम खुद वहां से लड़कर दिखाएं

Akash Dwivedi

Updated Thu, 08 Oct 2026 08:28 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 08:28 PM IST







Link Copied



अखिलेश की योगी को चुनौती, बोले- अयोध्या में भाजपा को प्रत्याशी नहीं मिल रहा, सीएम खुद वहां से लड़कर दिखाएं

विज्ञापन