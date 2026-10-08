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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   UP: Direct flight from Ayodhya to Bengaluru launched; service to operate three days a week; air travel options

यूपी: अयोध्या से बंगलूरू की सीधी उड़ान शुरू, सप्ताह में तीन दिन मिलेगी सेवा; दिल्ली के लिए भी बढ़े हवाई विकल्प

Thu, 08 Oct 2026 07:17 PM IST
Akash Dwivedi अमर उजाला, लखनऊ
अमर उजाला, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Thu, 08 Oct 2026 07:17 PM IST
सार

अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से बंगलूरू के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू हो गई है। इंडिगो की यह उड़ान सप्ताह में तीन दिन संचालित होगी। इसके साथ दिल्ली के लिए भी उड़ानों के विकल्प बढ़े हैं। नई सेवाओं से यात्रियों को दक्षिण भारत और दिल्ली की यात्रा में सुविधा मिलेगी।

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UP: Direct flight from Ayodhya to Bengaluru launched; service to operate three days a week; air travel options
अयोध्या से बंगलूरू की सीधी उड़ान शुरू - फोटो : PTI

विस्तार
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महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से बंगलूरू के लिए इंडिगो की सीधी उड़ान सेवा शुरू हो गई है। इससे अयोध्या सीधे दक्षिण भारत के प्रमुख शहर से जुड़ गया है। उड़ान सप्ताह में तीन दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को संचालित होगी।

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इंडिगो की उड़ान संख्या 6ई926 अयोध्या से सुबह 9:30 बजे रवाना होकर दोपहर 12:05 बजे बंगलूरू पहुंचेगी। इससे यात्रियों को करीब दो घंटे 35 मिनट में बंगलूरू पहुंचने की सुविधा मिलेगी। वहीं, दिल्ली के लिए भी उड़ानों के विकल्प बढ़े हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस की अयोध्या-दिल्ली उड़ान सुबह 8:40 बजे रवाना होकर 10:15 बजे दिल्ली पहुंचेगी। एयरपोर्ट निदेशक धीरेंद्र सिंह ने बताया कि बंगलूरू के लिए सप्ताह में तीन दिन और दिल्ली के लिए दो नई उड़ान शुरू हुई हैं। नई सेवाओं से यात्रियों को दोनों शहरों के लिए अतिरिक्त हवाई यात्रा विकल्प मिलेंगे।

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