अयोध्या: शिक्षक एमएलसी चुनाव में ध्रुव त्रिपाठी को जिताने की अपील, सभी 11 सीटों पर जीत का दावा

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अयोध्या: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने शिक्षक एमएलसी चुनाव में पार्टी प्रत्याशी ध्रुव त्रिपाठी को भारी मतों से जिताने की अपील की। अवध विश्वविद्यालय में पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि वह शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, प्रबुद्धजनों और सभी मतदाताओं से ध्रुव त्रिपाठी के समर्थन में सहयोग मांगने आए हैं। सपा प्रमुख के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए पंकज चौधरी ने कहा कि देश में लगातार भाजपा जीत दर्ज कर रही है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की सभी 11 सीटों पर भाजपा जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव में पार्टी के पक्ष में मतदाताओं का समर्थन जुटाया जा रहा है।

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