{"_id":"6a96754e2548a54fe9051e8c","slug":"video-ayathhaya-ma-shanpr-haii-halka-brasha-bjal-garana-ka-catavana-jara-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"अयोध्या में शुरू हई हल्की बारिश, बिजली गिरने की चेतावनी जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अयोध्या में मंगलवार को सुबह से आसमान बादलों से घिरे रहे। दोपहर से हल्की बारिश शुरू हई। इससे पहले मौसम विभाग ने दोपहर बाद से भारी बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें शुरू होने की संभावना जताई थी। अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है।

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