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अयोध्या में सर्व समाज की बैठक, 24 अक्तूबर को शुरू होगी रथ यात्रा
अयोध्या में अखिल भारतीय चाणक्य परिषद और श्री श्री परशुराम सेवा ट्रस्ट ने छह सूत्री मांगों को लेकर एक सर्व समाज की बैठक की। यह बैठक सिविल लाइन स्थित प्रेस क्लब में आयोजित की गई। इसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
परिषद के अध्यक्ष कृपानिधान तिवारी ने इन मांगों की जानकारी दी। उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 'काला कानून' को वापस लेने की मांग की। साथ ही, श्री राम जन्मभूमि परिसर में भगवान परशुराम का भव्य मंदिर बनाने की बात कही। पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने पर भी जोर दिया गया। एक स्वर्ण आयोग के गठन की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। आरक्षण को आर्थिक आधार पर पूरे देश में लागू करने की बात कही गई। योग्यता आधारित पदों पर किसी भी प्रकार का आरक्षण लागू न करने की मांग भी रखी गई। इन मांगों को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों में व्यापक समर्थन की बात कही गई।
बैठक में छह सूत्री मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। इनमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कथित 'काला कानून' को रद्द करना शामिल है। भगवान परशुराम के भव्य मंदिर का निर्माण श्री राम जन्मभूमि परिसर में हो, यह भी एक महत्वपूर्ण मांग है। समान नागरिक संहिता को पूरे देश में लागू करने तथा स्वर्ण आयोग का गठन करने की बात कही गई। आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने और योग्यता आधारित पदों पर आरक्षण न देने की मांग भी रखी गई।
जिला अध्यक्ष लषणधर त्रिपाठी ने बताया कि इन मांगों को लेकर एक बड़ी रथ यात्रा निकाली जाएगी। यह रथ यात्रा 24 अक्तूबर को पटना से शुरू होगी। यात्रा का समापन दिल्ली में होगा। इस दौरान बाबू राम पांडेय, इंद्रेश कौशिक, सहदेव सिंह और बाबू धीरेंद्र प्रताप सिंह, धनंजय पांडेय सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे।
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