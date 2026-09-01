{"_id":"6a968ce6ac3c8bf211099ff8","slug":"video-ayathhaya-ma-brasha-ka-btha-galya-sa-lkara-ramapatha-taka-jalbharava-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"अयोध्या में बारिश के बाद गलियों से लेकर रामपथ तक जलभराव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बारिश के बाद रामनगरी अयोध्या के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। रकाबगंज के खिड़की अलीबाग मोहल्ले की गलियों में बारिश का पानी भर गया, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं मुख्य मार्ग रामपथ पर भी कई स्थानों पर जलभराव देखने को मिला। सड़क पर पानी जमा होने से राहगीरों और वाहन चालकों को आवाजाही में दिक्कत हुई।

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