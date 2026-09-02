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VIDEO: राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक दो चरणों में: पहले चरण में सीईओ के नाम पर मंथन, दूसरे चरण में अन्य पदों पर होगी चर्चा

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Wed, 02 Sep 2026 03:02 PM IST Updated Wed, 02 Sep 2026 03:02 PM IST







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अयोध्या। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को मणिरामदास छावनी में शुरू हो गई। बैठक दो चरणों में होगी। पहले चरण की बैठक दोपहर दो बजे से प्रारंभ हुई, जिसमें ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारी और ट्रस्टी शामिल हुए हैं। ... और पढ़ें

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