अयोध्या: खबर के बाद जागा प्रशासन, शव दाह स्थल के मार्ग पर युद्धस्तर पर काम शुरू

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अयोध्या: राजघाट स्थित सुविधा स्थल को जाने वाले जर्जर मार्ग के निर्माण का काम आखिरकार शुरू हो गया। इस समस्या को सबसे पहले अमर उजाला ने प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए वीडियो जारी करते हुए कहा था कि तय समय में कार्य शुरू नहीं हुआ तो वह धरने पर बैठेंगे। मामले को गंभीरता से लेते हुए अयोध्या विकास प्राधिकरण ने मार्ग को आवागमन के योग्य बनाने के लिए युद्धस्तर पर काम शुरू करा दिया है। पहले चरण में सड़क पर मलबा डाला जा रहा है, ताकि मार्ग की नमी खत्म हो सके और सतह को मजबूत किया जा सके। इसके बाद सड़क के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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