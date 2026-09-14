{"_id":"6aa7f54cc695552d4104de67","slug":"video-ayathhaya-harayal-taja-para-cataka-thava-mathara-ma-lga-mal-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"अयोध्या: हरियाली तीज पर चुटकी देवी मंदिर में लगा मेला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अयोध्या: हरियाली तीज के अवसर पर सोमवार को रानोपाली स्थित चुटकी देवी मंदिर परिसर में मेला लगा। शाम में बड़ी संख्या में सुहागिनें पूजन-अर्चन के लिए मंदिर पहुंचीं। महिलाओं ने विधि-विधान से देवी की पूजा कर पति की दीर्घायु और सुखी दांपत्य जीवन की कामना की।

... और पढ़ें