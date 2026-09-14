यूपी: राम मंदिर परिसर की बाउंड्रीवॉल निर्माण की निगरानी तेज, दिल्ली से पहुंची ईआईएल की टीम; बढ़ाई निगरानी

50 फीसदी निर्माण पूरा

अब तक बाउंड्रीवॉल का करीब 50 फीसदी निर्माण पूरा हो चुका है। निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने काम की गति और बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। दीवार का निर्माण मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ईआईएल के केंद्रीय अधिकारियों के पहुंचने को निर्माण की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।



बैठक में यूपीआरएनएन के इंजीनियरों ने भी मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। ऑडिटोरियम और ट्रस्ट कार्यालय के निर्माण की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में राम मंदिर के मुख्य अभियंता जगदीश आफले समेत विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के इंजीनियर मौजूद रहे।