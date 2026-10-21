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अयोध्या: चुनाव के लिए अलग तैयारी की जरूरत नहीं : डॉक्टर हेमांग जोशी

Wed, 21 Oct 2026 06:16 PM IST
मधुवेंद्र सचान
Madhuvendra Sachan मधुवेंद्र सचान
Updated Wed, 21 Oct 2026 06:16 PM IST
अयोध्या: चुनाव के लिए अलग तैयारी की जरूरत नहीं : डॉक्टर हेमांग जोशी
अयोध्या: भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. हेमांग जोशी बुधवार को अयोध्या पहुंचे। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच रहकर काम करते हैं, इसलिए चुनाव के लिए अलग तैयारी की जरूरत नहीं है। पार्टी अपने काम के आधार पर जनता का आशीर्वाद लेती है। विपक्षी गठबंधन पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि संबंधित दल के नेता सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए वियतनाम गए हैं। इसके बाद वह हरीश द्विवेदी की मां के निधन पर शोक जताने बस्ती रवाना हुए।
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