{"_id":"6ad8b41a63b9476ff20f27f4","slug":"video-ayathhaya-canava-ka-le-alga-tayara-ka-janprrata-naha-dakatara-hamaga-jasha-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"अयोध्या: चुनाव के लिए अलग तैयारी की जरूरत नहीं : डॉक्टर हेमांग जोशी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अयोध्या: चुनाव के लिए अलग तैयारी की जरूरत नहीं : डॉक्टर हेमांग जोशी
अयोध्या: भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. हेमांग जोशी बुधवार को अयोध्या पहुंचे। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच रहकर काम करते हैं, इसलिए चुनाव के लिए अलग तैयारी की जरूरत नहीं है। पार्टी अपने काम के आधार पर जनता का आशीर्वाद लेती है। विपक्षी गठबंधन पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि संबंधित दल के नेता सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए वियतनाम गए हैं। इसके बाद वह हरीश द्विवेदी की मां के निधन पर शोक जताने बस्ती रवाना हुए।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।