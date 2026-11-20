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औरैया शहर के मोहल्ला तिलक नगर में शुक्रवार को खाटूश्याम का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम और भक्तिभाव के साथ मनाया गया, जिस पर श्रद्धालुओं ने भव्य धार्मिक यात्रा निकाली। डीजे की धुन पर बज रहे भजनों पर झूमते हुए भक्तों ने शहर के प्रमुख बाजारों का भ्रमण किया, जहां नगरवासियों ने जगह-जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया।

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