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औरैया: संदिग्ध हालात में पल्लेदार की मौत, लिधौरा गांव के बाहर मिला शव

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 08 Nov 2026 12:01 PM IST Updated Sun, 08 Nov 2026 12:01 PM IST







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औरैया के बेला थाना क्षेत्र स्थित लिधौरा गांव के बाहर 40 वर्षीय पल्लेदार धर्मवीर का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए चार थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ... और पढ़ें

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