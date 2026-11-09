औरैया: मोमबत्ती से मकान में लगी भीषण आग, दीपावली की खुशियां मातम में बदलीं

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औरैया कोतवाली क्षेत्र के जैतपुर गांव में दीपावली की शाम सीपू सिंह राठौर के मकान में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि घर में जल रही मोमबत्ती से आग की शुरुआत हुई। शुरुआत में आग मामूली थी, लेकिन देखते ही देखते उसने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें उठती देखकर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने का प्रयास करने लगे। विज्ञापन



आग इतनी भीषण थी कि मकान में रखा घरेलू सामान इसकी चपेट में आ गया। घटना के बाद परिवार की दीपावली की खुशियां मातम में बदल गईं। मकान में हुए नुकसान का वास्तविक आकलन नहीं हो सका था। घटना से गांव में देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। औरैया कोतवाली क्षेत्र के जैतपुर गांव में दीपावली की शाम सीपू सिंह राठौर के मकान में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि घर में जल रही मोमबत्ती से आग की शुरुआत हुई। शुरुआत में आग मामूली थी, लेकिन देखते ही देखते उसने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें उठती देखकर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने का प्रयास करने लगे।आग इतनी भीषण थी कि मकान में रखा घरेलू सामान इसकी चपेट में आ गया। घटना के बाद परिवार की दीपावली की खुशियां मातम में बदल गईं। मकान में हुए नुकसान का वास्तविक आकलन नहीं हो सका था। घटना से गांव में देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

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दीपावली पर घर को रोशन करने के लिए जलाई गई मोमबत्ती एक परिवार के लिए मुसीबत बन गई। मोमबत्ती से मकान में आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरा मकान धू-धूकर जलने लगा। मकान से उठती आग की ऊंची लपटें देखकर परिवार में चीख-पुकार मच गई। वहीं, आग की भयावहता देख आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई।