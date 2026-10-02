औरैया: ट्यूबवेल में चल रही थी अवैध तमंचा फैक्टरी, भारी मात्रा में असलाह व कारतूस बरामद

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औरैया जिले की थाना दिबियापुर पुलिस और स्वाट/सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़े अवैध शस्त्र निर्माण रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने मलकापुर गांव के पास ट्यूबवेल में चल रही फैक्ट्री पर छापेमारी कर 19 बने और 12 अधबने तमंचों समेत भारी मात्रा में कारतूस व निर्माण उपकरण बरामद किए हैं। मौके से 51 वर्षीय शातिर अभियुक्त विनोद कुमार राजपूत को गिरफ्तार किया गया है, जो वेल्डिंग व बिल्डिंग के काम की आड़ में लंबे समय से अवैध हथियार बनाकर दूर-दराज के क्षेत्रों में सप्लाई कर रहा था।

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