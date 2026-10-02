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औरैया: ओमनगर में देर रात घर में निकला जहरीला सांप, परिजनों ने नागदेवता समझ की आरती

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 02 Oct 2026 02:13 PM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 02:13 PM IST







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सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित ओमनगर मोहल्ले में गुरुवार देर रात नीशु दीक्षित के घर में अचानक सांप निकलने से हड़कंप मच गया। पितृ पक्ष चलने के कारण परिजनों ने सांप को मारे या भगाए बिना उसे अपने पूर्वजों का रूप मान लिया और रातभर जागकर उसकी पूजा-पाठ की। ... और पढ़ें

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