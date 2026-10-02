फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Auraiya Panic ensued after snake appeared family worshipped it as an ancestor during the Shradh Paksh period

औरैया: देर रात सांप निकलने से हड़कंप, घरवालों ने श्राद्ध पक्ष में पुरखा मान की पूजा, सपेरे ने किया रेस्क्यू

Fri, 02 Oct 2026 02:13 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 02 Oct 2026 02:13 PM IST
सार

Auraiya News: सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित ओमनगर मोहल्ले में गुरुवार देर रात नीशु दीक्षित के घर में अचानक सांप निकलने से हड़कंप मच गया। पितृ पक्ष चलने के कारण परिजनों ने सांप को मारे या भगाए बिना उसे अपने पूर्वजों का रूप मान लिया और रातभर जागकर उसकी पूजा-पाठ की।

विज्ञापन
Auraiya Panic ensued after snake appeared family worshipped it as an ancestor during the Shradh Paksh period
वीडियो ग्रैब - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

औरैया जिले में सदर कोतवाली क्षेत्र के ओमनगर मोहल्ले में गुरुवार देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया। जब एक घर में अचानक सांप निकल आया। श्राद्ध पक्ष का समय होने के कारण परिवार के लोगों ने सांप को अपने पुरखों से जोड़कर देखा और डर के साथ-साथ उसकी पूजा-पाठ भी शुरू कर दी।

विज्ञापन

ओमनगर निवासी नीशु दीक्षित के घर में देर रात अचानक एक सांप दिखाई दिया, जिससे परिजनों में दहशत फैल गई। परिजनों ने पूरी रात जागकर सांप पर नजर बनाए रखी, ताकि वह घर में कहीं ओझल न हो सके। हालांकि, श्राद्ध पक्ष चलने के चलते परिवार ने इसे अशुभ न मानकर पूर्वजों का आशीर्वाद या उनका रूप मान लिया।

विज्ञापन





सांप को सुरक्षित रूप से खेत में छोड़ा
रातभर पूजा-पाठ का दौर चलने के बाद, शुक्रवार सुबह परिजनों ने एक सपेरे को घर बुलाया। सपेरे की मदद से सांप को सुरक्षित रूप से एक डिब्बे में बंद कराया गया, जिसके बाद परिवार ने राहत की सांस ली। इसके बाद सांप को सुरक्षित रूप से खेत में छोड़ दिया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed