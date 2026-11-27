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वीबी जीरामजी कर्मचारी महासंघ ने उठाई दस माह का मानदेय दिलाने व वृद्धि किए जाने की मांग
गजराैला। वीबी जीरामजी कर्मचारी महासंघ ने मानदेय में वृद्धि किए जाने व दस माह का मानदेय दिए जाने की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार कर कलम बंद हड़ताल की। उन्होंने कहा कि मानदेय बेहद कम होने के कारण गुजारा करने में खासी परेशानी उठानी पड़ रही है।
बृहस्पतिवार को ब्लॉक में बीडीओ कार्यालय के सामने कार्य बहिष्कार कर कलमबंद हड़ताल पर बैठे रोजगार सेवक एवं अन्य कर्मचारियों की मांग उठाते हुए जिलाध्यक्ष भारत सिंह ने कहा कि इस समय महंगाई आसमान पर है, लेकिन उनको आठ हजार रुपये से भी कम मानदेय मिल रहा हैै। इसमें भी पिछले दस महीने से मानदेय नहीं मिला हैै। इस कारण उनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा हैै। कर्मचारियों ने मानदेय में वृद्धि किए जाने व दस महीने का रुका मानदेय दिलाने की मांग उठाई। इसके बाद मांगों का ज्ञापन बीडीओ को सौंपा। इस मौके पर मणिकांत, मनवीर, जितेंद्र, महेंद्र सिंह नौशाद अली, अहमद अली, इस्राइल, राजवीर सिंह आदि मौजूद रहे।
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