{"_id":"6b012494f83317897a0f905d","slug":"video-vaishno-devi-shrine-and-the-icy-shiva-linga-become-the-center-of-attraction-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"आकर्षण का केंद्र बने वैष्णो देवी धाम, बर्फ की शिवलिंग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

तिगरी धाम। कार्तिक पूर्णिमा पर लग रहे तिगरी गंगा मेले में पहली बार बनाया गया मां वैष्णो देवी धाम आकर्षण का केंद्र बना है। रेत पर बनाया गया धाम मेले में आए श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। इसके ही निकट बर्फ की शिवलिंग बनी है। जिसे बनाने में अपनी कलात्मकता का परिचय दिया है। रेत पर ही भगवान राम की भव्य प्रतिमा मन मोह रही है। महाकाल की भव्य प्रतिमा देख कर ऐसा लग रहा था कि अभी बोल उठेगी।

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