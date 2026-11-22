{"_id":"6b027599bb4a0c67f40b0b3f","slug":"video-pontoon-bridges-were-set-up-for-devotees-at-tigri-dham-to-connect-the-tigri-and-garh-ganga-fairs-held-on-the-banks-of-the-ganges-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"श्रद्धालुओं ने पांटून पुतिगरी धाम। गंगा पर तिगरी व गढ़ गंगा मेले को जोड़ने के लिए बनाए गए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पांटून पुल से श्रद्धालुओं ने दोनों मेलों का आनंद लिया। श्रद्धालु सेल्फी लेने, उस पर घूमने में लगे रहे। तिगरी व गढ़ गंगा मेले को जोड़ने के लिए गंगा पर पांटून पुल बनाया गया है। बीते शुक्रवार को इस पुल पर आवागमन शुरू हो गया। शनिवार सुबह से ही पांटून पुल से इधर-उधर जाकर दोनों मेलों का आनंद लेने वाले श्रद्धालुओं की लाइन लगी रही। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए। कोई अप्रिय वस्तु लेकर न जा सके, इसके लिए डीएफएमडी लगाई हैै। जिससे होकर ही श्रद्धालु पुल पर जा सके। पुल पर गुजरते समय श्रद्धालुओं ने दोनों तरफ के गंगा मेलों का फोटो मोबाइल में कैद किया। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की।

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