{"_id":"6b0275b7a76b1860ff06eefb","slug":"video-a-surge-of-faith-crowds-flock-to-the-tigri-ganga-mela-for-a-ritual-dip-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"तिगरी गंगा मेले में स्नान के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

तिगरी धाम। तिगरी गंगा मेला शुभारंभ के दूसरे दिन गंगा में स्नान के लिए आस्था का सैलाब उमड़ा। दूर तक गंगा तट पर उमड़े श्रद्धालुओं को देख लग रहा था मानो आस्था का समुद्र उमड़ आया हो। गंगा में स्नान कर श्रद्धालुओं ने सूर्य को अर्घ्य दिया। गंगा तट हर-हर गंगे के जयघोष से गूंज उठे। कार्तिक पूर्णिमा पर तिगरी में गंगा तट पर लगे गंगा मेला का शुभारंभ बीते शुक्रवार को हवन पूजन और दुग्धाभिषेक के साथ हो गया। हालांकि मेला 15 नवंबर को शुरू हो गया था। गंगा की रेती में डेरा डाले श्रद्धालु लगातार गंगा में स्नान कर पुण्य कमा रहे हैं। मगर गंगा मेला शुभारंभ के दूसरे दिन शनिवार को स्नान घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ा। तिगरी से लेकर कांकाठेर के सामने तक बने स्नान घाटाें पर श्रद्धालुओं का सैलाब दिखाई दे रहा था। भोर होते ही स्नान का क्रम शुरू हो गया। हर-हर गंगे के उदघोष संग श्रद्धालुओं ने पतित पावनी में डुबकी लगाकर पुण्य कमाया। सूर्य को अर्घ्य दिया। गंगा तट हर-हर गंगे के जयकारों से गूंज उठे। तड़के शुरू हुआ गंगा में स्नान का सिलसिला काफी देर तक चलता रहा।

... और पढ़ें