{"_id":"6b02758e01637ec74d01aad4","slug":"video-the-sp-accompanied-by-police-conducted-a-foot-march-at-the-tigri-ganga-mela-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"एसपी ने पुलिस संग किया तिगरी गंगा मेले में पैदल मार्च","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

तिगरी धाम। तिगरी गंगा मेले में एसपी डॉ.लाखन सिंह यादव ने हजारों पुलिस कर्मियों के साथ पैदल मार्च कर श्रद्धालुओं को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। शनिवार शाम को एसपी ने मेले में तैनात करीब एक हजार पुलिसकर्मियों को साथ लिया। गंगा मेले में पैदल मार्च कर श्रद्धालुओं को सुरक्षा का अहसास दिलाया। कहा कि बेखौफ होकर कार्तिक पूर्णिमा मेले का आनंद लीजिए। शांतिपूर्ण चल रहे गंगा मेले में जो भी खलल डालने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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