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तिगरी गंगा मेले में आ रहे श्रद्धालु पतित पावनी में डुबकी लगाने का पुण्य कमाने के साथ ही द्वादश ज्योर्तिलिंग मंदिरों के दर्शन का भी लाभ उठा रहे हैं। बृह्मकुमारी बहनें श्रद्धालुओं को तनाव दूर करने, जीवन को सुंदर बनाने के लिए सोमनाथ, केदारनाथ, महाकालेश्वर ज्योर्तिलिंग मंदिरों का दर्शन कराने के साथ ही ध्यान करना सिखा रही हैं।

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