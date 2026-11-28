{"_id":"6b0a81c7b34419467208fc7c","slug":"video-block-purchases-cattle-catcher-vehicle-to-capture-stray-animals-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"आवारा पशु पकड़ने के लिए ब्लॉक ने खरीदा कैटल केचर वाहन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आवारा पशु पकड़ने के लिए ब्लॉक ने खरीदा कैटल केचर वाहन
फसलों को नष्ट कर रहे और किसानों की परेशानी का सबब बने छुट्टा पशुओं को पकड़ने के लिए ब्लॉक ने कैटल केचर वाहन खरीदा है। बिजनौर से मंगाए वाहन की कीमत करीब पौने दो लाख रुपये है।
छुट्टा पशुओं का नगर से लेेकर ग्रामीण अंचलों तक आतंक है। फसल उग कर आते ही छुट्टा पशु उस पर टूट पड़ते हैं। फसलों को नष्ट होने से बचाने के लिए ब्लॉक ने पौने दो लाख रुपये खर्च कर कैटल केचर वाहन खरीदा है। जो इस समय ब्लॉक में खड़ा हैै। एडीओ (पंचायत) सतेंद्र सिंह ने बताया कि छुट्टा पशुओं को पकड़ कर गोशाला भिजवाया जाएगा। जल्द ही पशुओं को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जाएगा। ब्लॉक प्रमुख मीनाक्षी चौधरी का कहना है कि फसलों को तबाह कर रहे छुट्टा पशुओं को पकड़ने के लिए बिजनौर से कैटल केचर वाहन खरीदा गया हैै। इससे किसानों को छुट्टा पशुओं से निजात मिलेगी। सूचना मिलने पर कैटल केचर वाहन संबंधित गांव में भेजा जाएगा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।