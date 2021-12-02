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जिला कार्यक्रम समन्वयक सुजीत शरण ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। कार्यक्रम में घरेलू व शारीरिक हिंसा, मानसिक उत्पीड़न और लैंगिक भेदभाव पर चर्चा कर कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। महिलाओं को हिंसा के खिलाफ सामूहिक आवाज उठाने और जरूरत पड़ने पर विधिक सहायता लेने के लिए प्रेरित किया गया।उन्होंने बताया कि 25 नवंबर से 10 जनवरी तक जिले के सभी छह विकासखंडों में जागरूकता कार्यक्रम होंगे। वासीपुर के अलावा हलपुरा, धनसुरपुरा, दौराला और आसिफपुर माफी की महिलाओं ने भी प्रतिभाग किया। यूनिसेफ समर्थित वॉश कार्यक्रम के तहत 150 गांवों में स्वच्छ पेयजल, साफ-सफाई और स्वच्छता सुविधाओं को बेहतर बनाने की जानकारी दी गई।कार्यक्रम में विशाल देव, सरिता चौहान, सत्यपाल सिंह, सुमित सूर्य और रेशमा का सहयोग रहा।